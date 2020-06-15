СМИ определили ТОП-5 лучших руководителей областей

Подведены итоги по регионам за первый квартал 2020 года

Подведены итоги по регионам за первый квартал 2020 года

Фото: dsnews.ua

В СМИ составили рейтинг регионов Украины по их успехам и провалам за первый квартал 2020 года. Сравнивались показатели 23 мирных регионов (без оккупированных АРК и Севастополя и наполовину оккупированных Донетчины и Луганщины) по 20 общественно значимым критериям.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные "Деловой столицы".

По итогам первого квартала 2020 года ТОП-5 лучших глав областных государственных администраций вошли руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий, Винницкой ОГА Владислав Скальский, г. Киева (КГГА) Виталий Кличко, Одесской ОГА Максим Куций и Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Полученные в рейтинге цифры взяты из сводок Госстата и его территориальных органов, отмечают в издании. Так, общими для всех регионов Украины стали: падение реального ВВП в первом квартале года на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; объем падения капитальных инвестиций в 1,55 раза, производства строительной продукции - на 5,5% и промышленной продукции на 5,1%.

Отмечается, что в общем падении есть доля и глобальных обстоятельство (пандемия, мировой экономический кризис), так и политика центральной власти и деятельность руководителей регионов.

Так, рейтинг успешности губернаторов возглавляет глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он набрал наибольшую сумму баллов по 20 критериям - 74,5 балла. Козицкий возглавляет Львовскую ОГА с 5 февраля 2020 г.

Львовщина в первом квартале сумела избежать крупных провалов, за единственным исключением - область вошла в тройку регионов с самой высокой долей работников, отправленных в отпуска за свой счет (2,7%). Среди важнейших успехов области: увеличение динамики строительства, а также наращивание производства продукции на 28,5%.

Вторую позицию рейтинга занимает глава Винницкой ОГА Владислав Скальский (64 балла). Виннитчина стала лидером по динамике сельского хозяйства, показав в первом квартале рост на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, производство мяса выросло на 16,5%, яиц - на 6,8%. Также область стала лидером по динамике экспорта товаров и услуг, показав в первом квартале рост экспорта товаров на 48% и услуг на 47,5%.

Третью строку рейтинга успешности регионов занимает мэр столицы Украины Виталий Кличко (49 баллов). Среди всех успехов столицы особого внимания заслуживает ситуация с рабочими местами. В первом квартале Киев стал лидером по динамике штатных работников: их численность выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в среднем по Украине, наоборот, сократилась на 1%. Стоит подчеркнуть, что при этом столица удержала на низком уровне вынужденную неполную занятость. Среди всех регионов Киев показал наименьшую долю работников, переведенных на неполную рабочую неделю (0,7%, тогда как в среднем по Украине - 2,1%). Также Киеве в четверке регионов с наименьшей долей работников, отправленных в отпуска за свой счет (0,4%, тогда как в среднем по Украине - 1,3%).

На следующую строку рейтинга среди губернаторов пробился глава Одесской ОГА Максим Куцый (41 балл). Его область по большинству критериев превосходит среднеукраинский уровень. В частности, в первом квартале Одесчина вошла в четверку лидеров по динамике реальной зарплаты, в пятерку регионов с самой низкой долей работников, переведенных на неполную рабочую неделю, в шестерку наиболее благополучных по динамике капитальных инвестиций.

Замыкает пятерку губернаторов глава Полтавской ОГА Олег Синегубов (38 баллов). В первом квартале Полтавщина заняла первое место по динамике капитальных инвестиций. В то время как в среднем по Украине объем капинвестиций уменьшился на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (что означает сокращение в 1,55 раза), на Полтавщине уменьшение составило только 4%. Благодаря этому область вошла в тройку лидеров по объему капинвестиций на душу населения.

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