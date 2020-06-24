Дорогу на "Барабашово" в Харькове начнут строить через несколько недель
В ближайшее время начнутся работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова.
Как передает RegioNews, об этом на сессии горсовета сообщил мэр города Геннадий Кернес.
Работы начнутся в ближайшие пару недель со стороны "Роста", - пообещал Кернес.
Так, на сессии городского совета, депутаты выделили 2 миллиона 432 тысячи гривен на строительство нового рынка (КП Городской торговый рынок). По данным внефракционного депутата Игоря Черняка, за эти деньги планируется подключить электроэнергию к объекту.
По словам главы города, рынок Барабашово был построен без разрешительных документов и все об этом знают.
Все застроено самовольно, без всяких на то документов. Я думаю, все об этом знают, но не признаются. Теперь появились хозяева в городе, которые думают о городе, чтобы он был успешным, и мы будем строить дорогу", - сказал Кернес.
Напомним, ранее Кернес сообщал, что у концерна "АВЕК", который сейчас распоряжается рынком огромные долги за землю.