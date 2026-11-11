Насколько я понимаю, то, что мы видим в Абу-Даби, не является переговорами. Собственно, сами стороны называют это "консультациями"

Насколько я понимаю, то, что мы видим в Абу-Даби, не является переговорами. Собственно, сами стороны называют это "консультациями"

Иллюстративное фото: censor.net

Цель этих встреч – вернуться к формату, который потенциально может привести к реальным переговорам. Главным признаком настоящих переговоров будет готовность России искать совместные решения для завершения войны.

Основной фактор, который дает определенный повод для оптимизма, – это ослабление американской администрации после выборов на прошлой неделе. Путин видит в Трампе именно того президента, который может помочь сломить Украину и дожать ее до принятия российских условий. Это окно возможностей, но оно уже начинает закрываться. Поэтому, если Путин хочет успеть воспользоваться им, стоит поторопиться.

Второй фактор – фактическая остановка российского продвижения на линии фронта. Однако Путин, похоже, живет в собственной реальности, где российская армия постоянно наступает.

С другой стороны, России вроде бы не нужно идти на компромиссы из-за временного преимущества в воздушной войне против украинского тыла. А если твоя стратегия дает результат, зачем идти на компромиссы и отказываться от нее?

Очевидно, что война продолжается циклами. После завершения каждого из них воюющие стороны подсчитывают достижения и цену, которую за них заплатили. И принимают решения относительно дальнейших инвестиций в войну.

Каждое следующее решение продолжить войну повышает ставки. И тогда все эксперты в фейсбуке снова говорят, что "следующее окно возможностей откроется через 6 месяцев". И так каждые полгода.

Сегодня мы видим, что Путин уже проинвестировал зимнюю кампанию. Поэтому до весны ставки сделаны, кампания распланирована, а изменить это могут разве что мифические "черные лебеди".

Весной наступит следующий этап, когда стороны должны снова переоценивать цену войны и цену провала очередной попытки переговоров. По этим причинам решения о дальнейших инвестициях в войну, скорее всего, будут приниматься в апреле-мае. И в фейсбуке это снова назовут "окном возможностей для переговоров".

Дальнейшие инвестиции – мобилизация, углубление перехода на военную экономику, сокращение расходов на регионы и т. д. То есть решения, от принятия которых Путин сознательно уклонялся на протяжении всех лет большой войны.

И именно здесь может появиться настоящее окно возможностей для переговоров. Не потому, что Путин вдруг захочет мира, а потому, что продолжение войны потребует от него тяжелых решений, цену которых он до сих пор не был готов платить. И тогда наработки в Абу-Даби могут наконец стать основой реальных переговоров.