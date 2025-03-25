Безпечне судноплавство та повна заборона ударів по енергетиці: про що домовилися США, Україна та РФ

Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в Ріяді (столиця Саудівської Аравії), зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні українських полонених і дітей

Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в Ріяді (столиця Саудівської Аравії), зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні українських полонених і дітей

фото: facebook.com/rustemumerov.ua/

Про це очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews. "Виконуючи завдання Президента України, ми продовжуємо працювати над наближенням справедливого миру та гарантуванням безпеки для нашої держави. Ця зустріч — логічне продовження успішних консультацій з США у Джидді. Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною", — наголосив міністр оборони. За його словами, ключові результати перемовин наступні: 1. Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Умєров уточнив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря вважатиметься порушенням цієї домовленості. 2. Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. 3. Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей. 4. Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру. 5. США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. "Для ефективного впровадження домовленостей, важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей", — додав Рустем Умєров. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що українська та американська делегації вже уклали угоду про корисні копалини. За його словами, скоро буде підписання документа.

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