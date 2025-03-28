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В Україні у суботу очікується мінлива хмарність. При цьому в більшості областей не буде опадів

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні очікується мінлива хмарність. Опади можливі в південних регіонах, а також зранку та вдень на Закарпатті та Прикарпатті. У Карпатах також можливі сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, на півдні - від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 13 до 18 градусів тепла, в Карпатах від 4 до 9 градусів тепла.

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів вищу нуля, а вдень від 13 до 18 градусів тепла. У столиці від 2 до 4 градусів тепла вночі, а вдень близько 15 градусів тепла.