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28 березня 2025, 17:11

Будівництво метро на Виноградар: у Києві на рік перекриють частину проспекту

28 березня 2025, 17:11
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фото: Autostrada
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У Києві на ділянці проспекту Європейського Союзу на рік обмежать рух транспорту та пішоходів

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає RegioNews.

Йдеться про ділянку від просп. Василя Порика до просп. Свободи. Обмеження будуть діяти з 5 квітня 2025 до 5 квітня 2026 року.

"Обмеження руху пов’язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції.

Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує просп. Європейського Союзу, повідомлять додатково.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року ТОВ "Група компаній "Автострада" розпочало будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Зокрема буде продовжена Сирецько-Печерська лінія метро – від станції "Сирець".

Загальна довжина будівництва становитиме 3,78 кілометра і включатиме шість будівельних дільниць.

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