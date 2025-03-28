Небезпечні знахідки: киянин під час прогулянки натрапив на гранату

фото: Патрульна поліція Києва

У Шевченківському районі під час прогулянки чоловік знайшов ручну гранату РГД-5

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що киянин одразу зателефонував на "112".

Правоохоронці швидко прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих, вибухотехніків та рятувальників.

Піротехніки безпечно вилучили боєприпас.

Правоохоронці закликають, якщо ви помітили небезпечний предмет, зберігайте спокій та негайно повідомте про вибухівку спецслужби.

Нагадаємо, днями піротехніки ДСНС вилучили на території Сумської області девʼять боєприпасів.

Раніше на Вінниччині посеред поля знайшли російський дрон "Герань-2", який не здетонував.