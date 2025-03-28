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У застосунку "Армія+" з’явився новий навчальний курс, присвячений історії України та бойовим традиціям українського війська

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що цей курс є важливим елементом військової підготовки. Оскільки він формує у військовослужбовців світоглядні установки, ідейні переконання та морально-бойові якості, необхідні для виконання завдань у будь-яких умовах.

Курс був розроблений Головним управлінням психологічної підтримки персоналу Збройних сил України.

Протягом навчання користувачі дізнаються про значення національно-патріотичної підготовки, процес становлення бойових традицій в Україні та історичний шлях українського війська.

Як додали в Міноборони, це один із найнасиченіших курсів в "Армія+" – він складається з восьми модулів, кожен із яких завершується тестом на перевірку знань. По завершенні всіх модулів користувачі проходять фінальний іспит і отримують сертифікат.

Загалом у "Армія+" тепер доступно вісім навчальних курсів.

Наразі 62 000 військовослужбовців проходять навчання, а 24 000 вже завершили хоча б один курс.

Найпопулярнішими залишаються курси "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Нагадаємо, додаток Армія+ для військових офіційно запустили у серпні 2024 року.

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