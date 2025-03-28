У системі "Укрзалізниці" стався новий збій: що відомо

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Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зазначається, що наразі не працюють онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.

Придбати квиток на всі внутрішні поїзди, а також міжнародні поїзди можна в касах на вокзалах. На столичному вокзалі працює 27 кас: 25 — на Центральному вокзалі та дві додаткові — на Південному.

"Якщо ви не можете завантажити квиток, придбаний онлайн, перевірте вашу електронну пошту, туди має дублюватись PDF-квиток. Якщо і це не вдається, приходьте просто на посадку до поїзда, але бажано принаймні за 20 хвилин до відправки", – зазначили в компанії.

Окрім того, військовослужбовців обіцяють оперативно посадити у потрібний поїзд.

Нагадаємо, попередній технічний збій в системі "Укрзалізниці" стався 23 березня. Через це не можна було купити квитки онлайн. Відновлення тривало кілька днів.

Уже 27 березня компанія "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки.