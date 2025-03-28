На Харківщині чоловік розстріляв двох братів
Унаслідок події 52-річний чоловік загинув на місці, а його 57-річний брат отримав вогнепальні поранення голови, шиї та грудної клітки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.
На днях до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням. Правоохоронці встановили, що 47-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, посварився з робітниками, які виконували будівельні роботи на даху житлового будинку. Під час конфлікту він узяв рушницю та відкрив вогонь у бік будівельників.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Харківській області через російський дрон двоє людей отримали поранення.