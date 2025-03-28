На Закарпатті чоловік намагався втекти до Румунії і ледь не замерз

фото: ДПСУ

Військовослужбовці прикордонної служби «Богдан» Мукачівського загону разом з рятувальниками виявили чоловіка, який рухаючись у бік кордону з Румунією, ледь не замерз

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Інформацію про те, що у високогір’ї перебуває людина, яка втратила орієнтування та потребує допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС.

Прикордонники виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж близько доби блукав горами. За його словами, він з необережності вскочив у гірський потік і загубив взуття.

Постраждалого доставили у лікарню, де йому діагностували обмороження ніг.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків, які заплатили по 3500 доларів щоб утекти до Угорщини.