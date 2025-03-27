Били та душили: посадовиця Вінницького ТЦК та її підлеглий напали на заброньованого чоловіка

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного, який мав "бронь"

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, інцидент стався 12 вересня 2024 року. Того дня до Вінницького ТЦК та СП прийшов чоловік, який отримав повістку. Він працював на підприємстві критичної інфраструктури та мав чинне бронювання. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

"Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити", — додали в ДБР.

Підлеглий чиновниці, який перебував у кабінеті, щонайменше тричі вдарив потерпілого кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон.

Через напад постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР.

Наразі триває слідство. Правоохоронці вивчають інші можливі випадки застосування насильства з боку керівництва Вінницького ОМ ТЦК та СП.

Посадовицю та її вже колишнього підлеглого підозрюють у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Зловмисників мають відсторонити від посад та обрати їм запобіжні заходи. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, в Офісі омбудсмена заявили, що порушення з боку ТЦК стали системними. Дмитро Лубінець пояснив, що незаконні затримання та побиття стали "трендом".