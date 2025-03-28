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28 березня 2025, 15:29

На Одещині водій вантажівки за 7000 доларів намагався перевезти до Молдови 21-річного чоловіка

28 березня 2025, 15:29
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фото: ДПСУ
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В Одеській області прикордонники затримали водія, одягненого в камуфляж, із «клієнтом», захованим у кабіні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

"Оперативники Одеського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів запобігли спробі незаконного переправлення особи через кордон. Правоохоронці виявили 21-річного уродженця Хмельниччини, який щоб нелегально потрапити за кордон, заховався у спальному відсіку кабіни вантажного автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Перевозив клієнта 39-річний водій вантажівки, який прямував із Києва в Ізмаїл.

Коштував такий трансфер 7000 доларів США.

Наразі прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення в діях водія ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон". А на пасажира складено протокол за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали таксиста з двома пасажирами, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

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