У Вінницькій області судили керівника ТЦК, тому що він не зміг виконати план мобілізації

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Суд у Вінницькій області розглянув справу стосовно начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних РТЦК та СП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як зазначається, керівництво органів ТЦК та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону звинуватили керівника одного із ТЦК у недбалому ставленні до військової служби, а саме у неналежному виконанні мобілізаційного завдання.

Керівник зміг виконати план "поставки ресурсів" лише на 25%, тому що не було "людських ресурсів", які б можна було мобілізувати.

Суд, дослідивши позиції сторін, дійшов висновку, що керівник ТЦК Ігор Б. в умовах, що склалися в районі, об’єктивно не міг виконати мобілізаційний план за січень 2025 року.

До того ж, для суду залишилося незрозумілим, які ще конкретно заходи мав реалізувати Ігор Б. для виконання плану мобілізації, адже ним і так вже була проведена чимала робота для виконання мобілізаційного плану. Тому справу було закрито.

Нагадаємо, в ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих.