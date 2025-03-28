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28 березня 2025, 16:28

"Національний кешбек": скільки грошей українці накопичили за лютий

28 березня 2025, 16:28
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Обсяг накопичених українцями коштів за програмою Національний кешбек зменшується другий місяць поспіль. У лютому він досяг 384 млн гривень, що на 8% менше, ніж у січні

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, передає RegioNews.

Кількість користувачів в програмі становила 3,2 млн у лютому 2025 року, тоді як за два попередні місяці (грудень і січень) вона сягала 3,4 млн.

"За лютий Уряд виплатив майже стільки ж кешбеку, як за вересень, жовтень і листопад разом узяті. Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживацька поведінка на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком", — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона також додала, що кешбек уже доступний на 373 тисячі різноманітних споживчих товарів від 1760 українських виробників.

Накопичені кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі або спрямувати на благодійність та задонатити на ЗСУ.

Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" – це державна програма підтримки українських виробників, у межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів.

Бета-тестування програми стартувало 2 вересня 2024 року.

Отримати кешбек можна на товари українського виробництва, зокрема лікарські та медичні вироби, які виробник додав до спеціального переліку. На сайті "Зроблено в Україні" можна перевірити, чи входить товар до переліку тих, на які нараховується кешбек.

Нагадаємо, в кінці лютого Українська рада бізнесу закликала владу переглянути програму "Національний кешбек”, оскільки вона виключає підприємців на спрощеній системі оподаткування.

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Національний кешбек українці виплати Мінекономіки виробництво
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