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28 березня 2025, 15:48

Російський агент планував вбивство військових на Чернігівщині

28 березня 2025, 15:48
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили російського агента. Він підпалював військове авто для росіян, і готувався до терактів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агент РФ, який планував убивства військових на Чернігівщині, отримав 15 років ув'язнення. За даними слідства, для вбивства він планував використовувати саморобні вибухові пристрої (СВП) або дрони-камікадзе.

Засудженим є 45-річний місцевий житель, який не має роботи. Його завербували росіяни, коли він залишав антиукраїнські коментарі в соцмережі. Після дистанційного вербування агент підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію Укрзалізниці.

"Під час подальших контактів з кадровим співробітником російського гру зрадник висловив свої побажання на вчинення терактів безпосередньо проти українських воїнів", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі затримали російського агента, який планував теракт за 2,5 тисячі доларів.

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