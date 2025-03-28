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Правоохоронці викрили ще один спосіб переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. "Послуга" поштувала до 7 тисяч

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Зазначається, що через державний кордон України за грошову винагороду від 2500 до 7000 доларів. Оголошення про це розміщували в соцмережах.

Фігурантами виявилися двоє громадян України, яких затримано у процесуальному порядку. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше затримали трьох чоловіків, які намагались втекти за кордон. Відомо, що вони були одягнені у камуфльований одяг. За їхніми словами, так вони сподівались ввести в оману прикордонників.