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Правоохоронці викрили зрадницю, яка працювала на окупантів. Вона при росіянах, зокрема, збирала дані про місцевий бізнес

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили колаборантку, яка обіймала керівну посаду при російських загарбниках. Відомо, що жінка родом з Харкова. За кілька років до повномасштабного вторгнення вона почала будувати кар’єру під керівництвом окупантів.

Уже після повномасштабного вторгнення вона повернулась до Куп'янська вже в амплуа "и. о. заместителя Главы по экономике и финансам Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Жінка в окупантів керувала роботою управлінь економіки, промисловості і торгівлі, а також сільського господарства, зокрема організовувала збір відомостей про місцеві підприємства з метою передальшої передачі їх окупантам. Також вона забезпечувала підбір кадрів і створення структур, які розпоряджалися майном цих підприємств.

"Перед деокупацією підозрювана втекла до рф, де наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині викрили колаборантів. Один з них організував для окупантів майстерню для ремонту підбитої ворожої техніки. Також він допомагав росіянам облаштовувати фортифікаційні споруди.