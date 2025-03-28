01:50  28 березня
Не хотів служити після смерті дружини: на Житомирщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації
03:35  28 березня
Під яким номером виступить Україна на Євробаченні: результати жеребкування
16:09  28 березня
У ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих
UA | RU
UA | RU
28 березня 2025, 16:09

У ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих

28 березня 2025, 16:09
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні розпочинається експериментальний проєкт, який передбачає участь цивільних психологів, юристів і волонтерів у роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військових навчальних центрів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Судово-юридична газета.

Мета проєкту - підтримка мобілізованих на початковому етапі служби. Про це повідомила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

Відповідне рішення було ухвалено після аналізу ситуації із самовільним залишенням військових частин. Виявилося, що найбільше таких випадків стається у перший тиждень після мобілізації – ще до розподілу новобранців у бойові підрозділи.

Новобранців консультуватимуть цивільні юристи, які пояснюватимуть законодавчі аспекти служби. Також працюватимуть психологи, які допомагатимуть адаптуватися до умов армії.

Раніше поліція оточила Голосіївський ТЦК у Києві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК мобілізація навчальний центр армія
Через технічні роботи українці не зможуть отримати відстрочку чи оновити документ у Резерв+
27 березня 2025, 17:35
У "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, – Міноборони
27 березня 2025, 10:12
Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть обмежити у правах
27 березня 2025, 07:23
Всі новини »
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
Небезпечні знахідки: киянин під час прогулянки натрапив на гранату
28 березня 2025, 15:56
Російський агент планував вбивство військових на Чернігівщині
28 березня 2025, 15:48
На Одещині водій вантажівки за 7000 доларів намагався перевезти до Молдови 21-річного чоловіка
28 березня 2025, 15:29
На Харківщині ворожий дрон влучив у КамАЗ
28 березня 2025, 15:27
Як Путін планує вводити управління ООН в Україні?
28 березня 2025, 15:15
Не пригостила алкоголем: житель Харківщини вбив пенсіонерку і вкрав її 600 гривень
28 березня 2025, 15:07
На Рівненщині з пневматичної зброї стріляли у дитину
28 березня 2025, 14:54
Росіяни обстріляли Донеччину: рятувальники сім годин гасили пожежі
28 березня 2025, 14:36
Поліція оточила Голосіївський ТЦК у Києві: в чому причина
28 березня 2025, 14:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »