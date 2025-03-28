У ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих

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В Україні розпочинається експериментальний проєкт, який передбачає участь цивільних психологів, юристів і волонтерів у роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військових навчальних центрів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Судово-юридична газета.

Мета проєкту - підтримка мобілізованих на початковому етапі служби. Про це повідомила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

Відповідне рішення було ухвалено після аналізу ситуації із самовільним залишенням військових частин. Виявилося, що найбільше таких випадків стається у перший тиждень після мобілізації – ще до розподілу новобранців у бойові підрозділи.

Новобранців консультуватимуть цивільні юристи, які пояснюватимуть законодавчі аспекти служби. Також працюватимуть психологи, які допомагатимуть адаптуватися до умов армії.

Раніше поліція оточила Голосіївський ТЦК у Києві.