Поліція порушила справу за фактом ДТП за участю депутата від "Слуги народу"

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини.

Повідомляється, що справу відкрито за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Це правопорушення, згідно із законодавством, карається штрафом від 51 тис.гривень до 85 тис. гривень або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У ДТП постраждали 7 осіб.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири автомобіля Audi - A8, серед яких був Трухін, водій автомобіля Ford Kuga та його пасажири, зокрема голова Комітету арбітрів Української Асоціації футболу Лучано Лучі, та два пасажири автомобіля Daewoo-діти, отримали тілесні ушкодження.