Прикордонники дронами "Баба Яга" знищили 11 позицій окупантів на Харківщині
Аеророзвідники ДПСУ продовжують виконання бойових завдань на Харківщині в боротьбі з окупаційними військами
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
У результаті нічної роботи дронів "Баба Яга" були знищені 11 позицій загарбників.
Нагадаємо, раніше бійці "Помсти" уразили російську бронетехніку та польові склади БК на Харківщині.
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