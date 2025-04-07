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07 квітня 2025, 02:45

Прикордонники дронами "Баба Яга" знищили 11 позицій окупантів на Харківщині

07 квітня 2025, 02:45
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фото: ДПСУ
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Аеророзвідники ДПСУ продовжують виконання бойових завдань на Харківщині в боротьбі з окупаційними військами

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

У результаті нічної роботи дронів "Баба Яга" були знищені 11 позицій загарбників.

Нагадаємо, раніше бійці "Помсти" уразили російську бронетехніку та польові склади БК на Харківщині.

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