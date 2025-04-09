Трагедія в Польщі: 15-річну українку, яка зникла кілька місяців тому, знайшли мертвою
У Варшаві виявили тіло 15-річної української дівчини Маргарити Шрайбер, яка зникла 10 січня по дорозі до школи
Про це повідомляє польське видання Vitrina.pl, передає RegioNews.
Близький до родини чоловік розповів, що тіло дівчини було знайдено ще півтора місяця тому в районі Белян. Увесь цей час тривала процедура впізнання.
"Маргариту знайшли. З болем повідомляємо, що пошуки Маргарити завершилися трагічно. Її тіло було знайдено в районі Белян близько півтора місяця тому, але процедура упізнання зайняла весь цей час", – сказав друг родини.
За його словами, днями рідні Маргарити отримали офіційне підтвердження її смерті.
За попередньою інформацією, треті особи не причетні до цієї трагічної події. Сім'я планує поховати дівчину в Україні.
Нагадаємо, на Одещині повісилася 15-річна дитина. Правоохоронці встановлюють обставини події.