Трагедія в Польщі: 15-річну українку, яка зникла кілька місяців тому, знайшли мертвою

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Про це повідомляє польське видання Vitrina.pl, передає RegioNews.

Близький до родини чоловік розповів, що тіло дівчини було знайдено ще півтора місяця тому в районі Белян. Увесь цей час тривала процедура впізнання.



"Маргариту знайшли. З болем повідомляємо, що пошуки Маргарити завершилися трагічно. Її тіло було знайдено в районі Белян близько півтора місяця тому, але процедура упізнання зайняла весь цей час", – сказав друг родини.



За його словами, днями рідні Маргарити отримали офіційне підтвердження її смерті.

За попередньою інформацією, треті особи не причетні до цієї трагічної події. Сім'я планує поховати дівчину в Україні.

Нагадаємо, на Одещині повісилася 15-річна дитина. Правоохоронці встановлюють обставини події.