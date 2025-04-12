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12 квітня 2025, 09:18

Нічна атака БПЛА на Київ: пожежі у двох районах, є постраждалі

12 квітня 2025, 09:18
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фото: ДСНС Києва
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Росіяни в суботу, 12 квітня, атакували столицю України. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Києва триває досі

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники ліквідовують наслідки у Святошинському районі міста.

Так, за однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22. За іншою – пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства.

Водночас мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в результаті ворожої атаки в Святошинському районі столиці постраждали троє осіб. Одну людину госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила по території України 67 тисяч керованих авіаційних бомб, тисячі ракет різних типів та 22 400 ударних безпілотників типу Shahed.

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