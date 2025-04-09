Сирський розповів, скільки солдатів потрібно Україні щомісяця

фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Озвучена Президентом Володимиром Зеленським цифра мобілізації у 30 тисяч осіб щомісяця відповідає потребам сил оборони і повинна залишатися незмінною

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає RegioNews.

За його словами, ворог щомісяця збільшує численність своїх збройних сил на 8-9 тисяч за рахунок контрактників. Така цифра досягається за рахунок високих виплат росіянам – у деяких регіонах РФ вартість контракту сягає 40 тисяч доларів.

Сирський зазначив, що один із викликів для мобілізації — брак оновлених даних.

"Близько шести мільйонів чоловіків не оновили свої дані у ТЦК. Відповідно, вони уникають мобілізації", — констатував він.

Також додав, що виходом для залучання ухилянтів до ЗСУ є цифровізація.

"В першу чергу, потрібна цифровізація. Коли процес оцифрований, ми знатимемо усіх наших громадян і де вони перебувають", – резюмував головком.

Нагадаємо, на тлі повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. У Міноборони нагадали, хто підлягає мобілізації та які обов'язки громадян.

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