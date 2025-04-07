У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару
У лікарні помер чоловік, постраждалий внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня зросла до 20 людей. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років", – повідомив посадовець.
За його словами, лікарі цілодобово робили все можливе, але травми чоловіка виявилися несумісними з життям.
Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".
Раніше повідомлялося про 19 загиблих та 72 постраждалих.
У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок ворожих ударів.
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