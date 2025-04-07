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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Попередньо, мотоцикл Defiant, на якому перебували два 18-річних юнака, впав під час руху. На жаль, від отриманих травм один з хлопців загинув на місці. Іншому – медики надали допомогу, обійшлося без госпіталізації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, 3 квітня на Полтавщині вантажівка зіткнулася з "Таврією". Водій легковика загинув на місці ДТП.