На Полтавщині 14-літній підліток на мотоциклі врізався в стовп: хлопця госпіталізували
ДТП сталася 12 квітня близько 12:20 в селі Березова Лука Миргородського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Мотоцикл Musstang під керуванням 14-річного хлопця виїхав з дороги та врізався в електроопору. Підліток отримав травми, його госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП зʼясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 11 квітня на Київщині легковик розбився вщент, врізавшись в дерево. Водій загинув на місці до приїзду медиків.
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