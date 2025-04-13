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Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог відреагував на російський удар по Сумах 13 квітня

Про це передає RegioNews із посиланням на допис Келлога у соцмережі Х.

"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і це неправильно", – написав він.

Також Келлог додав, що тому "президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні".

Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах. Внаслідок удару загинули 32 людини, серед них – дві дитини. Кількість постраждалих зросла до 99 осіб, з них 11 дітей.

Росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-2".