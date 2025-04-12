У Києві батьків підлітків, які чіплялися за трамваї та потяги, оштрафували

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У Києві поліцейські склали адмінпротоколи на батьків підлітків, які чіплялися за трамваї та електропотяги ззовні, щоб покататися

Про це повідомили в столичній поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що днями, у одному зі столичних телеграм-каналів, ювенальні поліцейські Святошинського управління поліції виявили декілька відео, на яких підлітки, зачепившись за зчіпний пристрій, каталися на трамваї та електропотязі з зовнішнього боку.

Правоохоронці швидко встановили всіх учасників та провели із ними роз'яснювальну бесіду.

Неповнолітніми виявилися двоє 14-річних та один 15-річний мешканці Київської області, які "розважалися" у такий небезпечний спосіб. Правоохоронці провели з дітьми профілактичну бесіду.

На батьків неповнолітніх поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, їм загрожує штраф.

Нагадаємо, в кінці березня помер підліток із Полтавщини, який 9 березня заліз на вагон-цистерну, його вдарило струмом. Він отримав 70% опіків всього тіла.

Раніше повідомлялося, що 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.

З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу.