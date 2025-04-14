Прикордонники показали, як знищили техніку та укриття окупантів
Бійці бригади "Помста" знищили ворожий автотранспорт та укриття російських загарбників
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Помста" працює чітко, влучно, динамічно", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині.
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