Окупанти завдали удару по Харкову: загорілися склади з продуктами
Вранці 14 квітня російські загарбники атакували дроном цивільне підприємство в Салтівському районі Харкова. На місці влучання виникла пожежа
Про це повідомив мер Харкові Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Горять складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі – тисяча метрів", – йдеться у повідомленні.
На щастя, внаслідок атаки мирні жителі не постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, медзаклад та автівки. Постраждали п’ять людей.
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