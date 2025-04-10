10:19  10 квітня
В Україні випало до метра снігу
07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
11:06  10 квітня
Помер зірка "Ліги сміху"
UA | RU
UA | RU
Православна церква України Релігійна організація info@regionews.ua
10 квітня 2025, 12:55

Петро Сагайдачний: гетьман, завдяки якому відродилося українське Православ’я

10 квітня 2025, 12:55
Читайте также на русском языке
10 квітня помісна Українська Православна Церква вшановує пам’ять благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Здебільшого ця постать добре відома нам з історії, зокрема як організатор успішних походів Війська Запорізького проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства
10 квітня помісна Українська Православна Церква вшановує пам’ять благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Здебільшого ця постать добре відома нам з історії, зокрема як організатор успішних походів Війська Запорізького проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства
фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Гетьман Сагайдачний (а це прізвище Петро Конашевич отримав, коли приєднався до запорізьких козаків, адже був вправним лучником, озброєним сагайдаком – луком із шкіряним футляром для стріл) у 1618 році з 20-тисячним військом козаків дійшов аж до Москви, взявши її в облогу та успішно здолавши опір супротивника. Власне, за те, що Петро Сагайдачний "ледь не спалив Москву", ієрархи та прихильники московського патріархату були противниками канонізації Петра Конашевича-Сагайдачного. Але це зробила Українська Церква – бо заслуга гетьмана перед нашим народом, нашою православною вірою і нашою Церквою є великою.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний по праву прославляється Православною Церквою України як благовірний за житієм, славний і справедливий правитель, меценат та благодійник, що багато потрудився для Українського Православ’я і приніс багато добрих плодів належного служіння на цій ниві.

Згадаймо хоча б, що Петро Сагайдачний домігся того, аби уряд Речі Посполитої дав згоду на право для мешканців України вільно обирати віросповідання, а також того, що православна ієрархія (митрополит, єпископи), посвячена Патріархом і визнана урядом, не повинна була терпіти гоніння від королівської влади. Це було важливим і сміливим кроком, адже після рішень Берестейської унії 1596 року Православ’я в Речі Посполитій фактично опинилося "поза законом".

Гетьман Конашевич-Сагайдачний – відомий меценат православних братств та опікун братських шкіл. Так, після заснування Київського (Богоявленського) братства, Петро Сагайдачний з усім Військом Запорозьким вступив до нього. Все своє життя він піклувався про долю Православ’я та України, про козаків, про школи, братства, церкви й госпіталі. І своє майно він заповів на освітньо-навчальні й релігійно-церковні благодійні цілі, зокрема 1500 золотих він подарував Київській і Львівській братським школам.

А ще благовірний гетьман вирішально сприяв відродженню на території Київської Митрополії православної ієрархії, чим допоміг врятувати нашу Православну Церкву від повного руйнування і розпорошення. Так, у березні 1620-го року він разом з козаками зустрів та супроводив до Києва Єрусалимського патріарха Феофана III, який висвятив на Київську Митрополію святителя Іова Борецького та ще п’ятьох українських православних єпископів.

Пізніше, у 1627 році, Патріарх Єрусалимський Феофан III так писав про участь Петра Сагайдачного в утвердженні Київської Церкви: "Справа була б неможливою без підтримки пана й гетьмана Петра Сагайдачного, дії якого в даній справі справедливо можна назвати подвигом рівним апостольському. Ця людина є щирий сповідник православної віри, за яку віддав своє життя й після заспокоєння свого шанується на Русі як благовірний". Така поважна оцінка Єрусалимського першоієрарха свідчить не лише про високе визнання благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, але й про повагу до нього його сучасників.

Святий Петре Сагайдачний, ти, який поклав своє життя за нашу віру та нашу Батьківщину, знаєш усі наші болі та труднощі, які ми переживаємо сьогодні. Ми благаємо тебе, щоби ти допоміг нам у боротьбі за правду та справедливість!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
свято релігія церква християнин Православна церква
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
Хабар за зйомку реклами в центрі Києва: судитимуть керівника КП
10 квітня 2025, 14:30
На Одещині шахраї виманили у 71-річної жінки понад 400 тисяч гривень
10 квітня 2025, 14:27
У Рівному водій Seat збив пішохода прямо на переході
10 квітня 2025, 14:00
Снігопад, сильний вітер і дощ: до України наближається негода
10 квітня 2025, 13:46
ДТП на Львівщині: два авто згоріли вщент
10 квітня 2025, 13:45
Росіяни атакували Нікополь дроном: є постраждалі, серед них - підліток
10 квітня 2025, 13:35
У Києві зіткнулися дві вантажівки: рятувальники визволяли одного з водіїв
10 квітня 2025, 13:22
У Києві зросла кількість постраждалих після нічної атаки
10 квітня 2025, 13:18
В Україні хочуть обкласти податками користувачів OLX, Prom, ROZETKA та інших цифрових платформ
10 квітня 2025, 13:15
Україна та США обговорять угоду щодо мінералів: коли розпочнуться консультації
10 квітня 2025, 13:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »