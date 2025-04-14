"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ – Вінниця – Жмеринка

фото: "Укрзалізниця"

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує RegioNews.

Так, із Києва поїзд вирушатиме о 07:47, із Вінниці об 11:21, прибуття до Жмеринки о 12:13.

У зворотному напрямку відправлення зі Жмеринки о 16:10, із Вінниці о 17:02, прибуття до Києва о 20:30.

Поїзд зупинятиметься також у Вишневому, Козятині, Калинівці (Вінницька область) та Гнівані.

"У складі – плацкартні, купейні вагони та вагон СВ, щоб кожен міг обрати зручний формат подорожі", – зазначили в компанії.

Продаж квитків вже відкритий в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в залізничних касах.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" розповіли про роботу над запуском нових поїздів. Йдеться про нові міжнародні рейси.