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12 квітня 2025, 12:27

Пожежі в Києві після атаки БПЛА повністю ліквідовані

12 квітня 2025, 12:27
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фото: ДСНС Києва
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Пожежі, спричинені влучанням російських безпілотників у Святошинському районі Києва, повністю ліквідовано

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

"Київ: пожежі у Святошинському районі – ліквідовано! Нагадуємо, що сьогодні вночі ворог знову атакував Київ. Внаслідок ворожого обстрілу в Святошинському районі за двома адресами сталися пожежі та руйнування. Наразі всі пожежі ліквідовано", – йдеться у повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі виникла пожежа площею 1500 кв. м у складській будівлі. На іншій локації, на території промислового підприємства, зайнялися ще дві складські будівлі — на площах 1000 та 150 кв. м.

У Дарницькому районі уламки ворожого БпЛА впали на територію, суміжну з передмістям Києва. Внаслідок цього повністю зруйновано приватний житловий будинок.

Нагадаємо, в ніч на суботу російські загарбники випустили по Україні 88 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

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