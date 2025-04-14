У Житомирі чоловік зірвався з 30-метрової скелі

фото: ДСНС

Подія сталася у Житомирі ввечері 12 квітня. Чоловік впав зі скелі на беріг річки

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На місце викликали рятувальників. Чоловік зірвався орієнтовно з висоти 30-метрів та через крутий виступ скелі не міг піднятися на гору.

Аби допомогти постраждалому, бійці ДСНС на човні перепливли річку, дісталися до нього та доправили до протилежного берега. Там на чоловіка вже очікували медики, які госпіталізували його до лікарні.

Нагадаємо, вдень 4 квітня на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка. Загиблого дістали водолази.