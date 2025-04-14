У Білій Церкві чоловіка побили за зауваження: нападників можуть посадити на 5 років
У місті Біла Церква на Київщині двоє чоловіків побили перехожого, який зробив їм зауваження за розпивання алкоголю в громадському місці
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що днями чоловік проходячи поблизу однієї з багатоповерхівок помітив компанію, яка розпивала алкогольні напої на дитячому майданчику. Небайдужий громадянин зробив зауваження та запропонував їм змінити місце дозвілля.
Натомість 28-річний фігурант почав бити перехожого кулаками, ногами по тілу та голові. Інший 27-річний чоловік вдарив постраждалого рукою в обличчя, від чого останній впав. Жінка, яка перебувала з чоловіками в компанії, намагалася зупинити бійку, однак один із фігурантів її відштовхнув.
Внаслідок хуліганських дій 57-річного потерпілого з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці затримали двох нападників та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру.
У суді зловмисникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
За вчинене їм загрожує до п'яти років за ґратами.
Нагадаємо, нещодавно у львівському торговельному центрі стався інцидент зі стріляниною. Там чоловік через зауваження погрожував пістолетом працівникам охорони.