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Про це повідомляє Бердянська МВА, передає RegioNews.

"У межах пропагандистської ініціативи "Мы – граждане России" начальник так званого "ОМВД России "Бердянский" Олександр Анікеєнко вручив перші паспорти 16-м юним мешканцям міста. Захід відбувся у так званому "Молодежном центре "Бердянск Молодой" та супроводжувався офіційними промовами про "борг перед Батьківщиною" і "примноження слави Росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тих, хто не отримає паспорти, обіцяють депортувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн.