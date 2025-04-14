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У понеділок, 14 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише на заході країни вранці та вдень можливий невеликий дощ

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5°, окрім більшості західних областей. Вдень повітря прогріється до 13-18° градусів, у Карпатах та на узбережжі морів – до 8-13°.

У Києві та області без опадів, хмарність змінна. Вітер південний, 7-12 м/с. По області вночі 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки. Вдень 13-18° тепла. У столиці вночі 2-4°, вдень 15-17°.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні весна здивувала багатьох снігом та заморозками. У соцмережах жителі країни жартували про такі сюрпризи природи.