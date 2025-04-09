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09 квітня 2025, 15:55

Від початку війни загинули 186 митців і 102 медійники: дані Мінкульту

09 квітня 2025, 15:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 186 українських митців і 102 медійники

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України,передає RegioNews.

"Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х - на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", – зазначили в Мінкульті.

У відомстві також додали, що під час війни загинули не лише українські, але й 7 іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.

Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини, наголосили в Мінкульті.

Нагадаємо, в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії пошкоджено 1419 пам'яток культурної спадщини та 2233 об'єкти культурної інфраструктури

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