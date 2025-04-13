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Удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" завдали розрахунки 112-ї та 448-ї бригад армії РФ

Про це начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, інформує RegioNews.

За його словами, удар балістикою по Сумах і вбивство цивільних українців є черговим воєнним злочином Росії.

"Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому", – додав Буданов.

"Ще один доказ безбожності огидної проклятої Москви. Вже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М”/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (н. п. Ліски) та Курської (н. п. Леженьки) областей держави-агресора відповідно", – зазначив начальник ГУР МОУ.

Буданов висловив щирі співчуття рідним загиблих і наголосив: "Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець – від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети – не уникнув відплати".

Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах. Внаслідок удару загинули 32 людини, серед них – дві дитини. Отримали поранення 84 людини, зокрема, 10 дітей.

Президент Володимир Зеленський закликав до жорсткої реакції міжнародної спільноти.

У Сумах зруйновані будівлі університету та приміщення Центру захисту прав людини.