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14 квітня 2025, 01:31

У Львові 34-річного чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

14 квітня 2025, 01:31
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Суд визнав жителя Львова винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Висновком військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Проте, він відмовився отримувати повістку, згідно якої мав з’явитися на відправку до місця служби, про що був складений відповідний документ.

В подальшому 34-річний львів’янин без поважної причини не з’явився до ТЦК та СП для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, він порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

У підсумку суд призначив чоловіку покарання в 3 роки увʼязнення.

Нагадаємо, раніше в Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. За його словами, він є сиротою, не має дітей і йому "нема кого захищати".

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