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09 квітня 2025, 15:29

З окупованих територій повернули ще шістьох дітей, – ОП

09 квітня 2025, 15:29
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фото: ОП
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Україні вдалось повернути ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує RegioNews.

"Серед них – 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку російських військових. Ще дві сестри перебували під загрозою вилучення з родини: у школі їх готували до служби в армії РФ, а окупанти погрожували забрати їх від бабусі та передати у російську прийомну сім’ю. Інша дівчина постійно зазнавала домагань з боку російських солдатів, які вдиралися до її дому з обшуками та погрожували зброєю", – розповів він.

Наразі діти перебувають у безпеці зі своїми рідними на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, раніше на підконтрольну Україні територію з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя вдалося повернути п'ятьох дітейвіком від 11 до 16 років.

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