Шахрайство під виглядом допомоги: у Тернопільській області зловмисники вкрали у пенсіонерки майже 50 тисяч гривень

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До поліцейських із заявою про шахрайство звернулася 68-річна жителька Тернопільщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником програми соціальної підтримки "єДопомога". Під приводом надання грошових виплати зловмисник увійшов у довіру до жінки та переконав її надати дані для входу в онлайн-банкінг.

Пенсіонерка виконала інструкції афериста, після чого з її банківського рахунку було списано майже 50 000 гривень.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та вживають заходів для встановлення особи зловмисника.

Нагадаємо, за крадіжку грошей з чужої картки жителю Тернопільщини загрожує до 3 років позбавлення волі.