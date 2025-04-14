Війська РФ атакували Одесу "шахедами": поранені 5 людей, пошкоджена інфраструктура
У ніч на 14 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, медзаклад та автівки
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews.
"Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали", – йдеться у повідомленні.
За словами мера, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, магістральна дорогу, СТО та автівки.
За наявними даними, загалом через ворожу атаку в Одесі постраждали пʼятеро людей. Вони отримали осколкові поранення та опіки. Поранені отримують медичну допомогу.
Нагадаємо, вдень 13 квітня росіяни з дрона атакували лікарню в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Поранень зазнала 49-річна медсестра.