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14 квітня 2025, 07:20

Війська РФ атакували Одесу "шахедами": поранені 5 людей, пошкоджена інфраструктура

14 квітня 2025, 07:20
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фото: Геннадій Труханов
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У ніч на 14 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, медзаклад та автівки

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали", – йдеться у повідомленні.

За словами мера, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, магістральна дорогу, СТО та автівки.

За наявними даними, загалом через ворожу атаку в Одесі постраждали пʼятеро людей. Вони отримали осколкові поранення та опіки. Поранені отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, вдень 13 квітня росіяни з дрона атакували лікарню в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Поранень зазнала 49-річна медсестра.

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