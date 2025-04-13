фото: ДСНС

Кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Сумах вранці 13 квітня продовжує зростати

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

"Станом на 18:00 загинули 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах. Раніше повідомлялося про 32 загиюлих та 99 постраждалих.

Росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-2".

Спецпредставник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах, зазначивши, що Росія переходить будь-яку межу пристойності.