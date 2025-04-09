На Полтавщині позашляховик врізався у вантажівку: є постраждалий
ДТП сталася 8 квітня близько 17:15 на 153 км траси Київ – Харків, поблизу міста Пирятина Лубенського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Позашляховик Volkswagen Touareg під керуванням 39-річної водійки зіткнувся з вантажівкою MAN.
Внаслідок ДТП постраждав 63-річний пасажир Volkswagen. Травмованого госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, вранці 7 квітня на Житомирщині лоб у лоб зіткнулися легковики. Загинула жінка, троє постраждалих.
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