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13 квітня 2025, 16:25

Кількість постраждалих у Сумах зросла до 99 людей

13 квітня 2025, 16:25
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фото: ДСНС
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Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня зросла до 99

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

"Станом на 15:35 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару.

Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах. Внаслідок удару загинули 32 людини, серед них – дві дитини.

Росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23".

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