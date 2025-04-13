Кількість постраждалих у Сумах зросла до 99 людей
Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня зросла до 99
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
"Станом на 15:35 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару.
Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах. Внаслідок удару загинули 32 людини, серед них – дві дитини.
Росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23".
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