Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами й артилерією

фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, ворог без упину атакував Нікопольщину. Дронами-камікадзе та з важкої артилерії цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

Постраждав 53-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Фахівці ще обстежують території. Втім, вже зараз відомо, що у тамтешніх населених пунктах росіяни понівечили 4 приватні будинки та адмінбудівлі. Серед потрощеного – господарська споруда та авто.

Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах. Станом на ранок 14 квітня відомо про 34 загиблих, поранених – 117.

Росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-2".