ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася у селищі Гоща Рівненського району. Декілька днів тому на місцевому кладовищі знайшли трьох мертвих собак із вогнепальними пораненнями

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Відповідний допис виявили поліцейські 5 квітня під час моніторингу соцмереж.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до вбивства тварин.

Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією за даним фактом, повідомте на спецлінію 102 або за номером телефону 098-020-41-89. Анонімність гарантується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві відправили за ґрати чоловіка, який вбив собаку, побивши та скинувши зі сходів.