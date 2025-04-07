фото: ДСНС

Пізно ввечері 5 квітня рятувальники отримали повідомлення про туристів з Києва, які заблукали в горах

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Двоє 17-річних юнаків вирушили в туристичний похід весняними Карпатами та планували пройти маршрут від озера Несамовите до вершини Піп Івана Чорногірського

Однак погода різко змінилася, перетворившись з весняної на зимову. Юнаки не очікували півметрових кучугурів снігу, сильного вітру та температури повітря до –10 градусів морозу, тому вирішили звернутися по допомогу до рятувальників. Вони визначили своє місцезнаходження за допомогою точки порятунку RA-037 та повідомили Службу порятунку.

Оскільки найближчі рятувальники знаходились на посту Піп Іван в Івано-Франківській області, вони першими дісталися до заблукалих. На допомогу їм вирушили також рятувальники з Закарпаття. Враховуючи погіршення погоди, рятувальники вирішили рухатися найближчим маршрутом через територію Закарпатської області.

Близько четвертої ранку рятувальники разом з туристами спустилися в урочище Тищора поблизу села Луги Рахівського району, де вони переночували. Стан здоров’я туристів не викликав занепокоєння, тому меддопомога їм не знадобилася.

Нагадаємо, вночі 31 березня у горах на Закарпатті рятувальники відшукали двох заблукалих туристів.